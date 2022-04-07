Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих

У Берліні, Варшаві, Вільнюсі та Тбілісі в середу, 6 квітня, пройшли масові акції на згадку про жорстоко убитих російськими солдатами мешканців Бучі.

Джерело: репортажі ЗМІ з місця подій

Деталі: Учасники акцій лягали на землю із зав'язаними за спиною руками, символічно показуючи свою позицію та звертаючи увагу влади на ті звірства, які творили росіяни у Бучі, поки місто перебувало в окупації.

У центрі Тбілісі відбулася акція проти вбивства українців "Хто буде наступним?"

Саме в таких позах було знайдено тіла бучанців, після того, як місто покинули російські війська.

Учасники акції у Берліні також зажадали запровадити ембарго на імпорт російських нафти, газу та вугілля.

ВІДЕО ДНЯ

Берлін Getty Images

Берлін Getty Images

Варшава

Варшава Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire/Scanpix/LETA

Акція у Вільнюсі біля посольства Німеччини.

Вільнюс Andrej Vasilenko

Тбілісі

Тбілісі Фото "Медуза"

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