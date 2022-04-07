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Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих

Світлана КізіловаЧетвер, 7 квітня 2022, 00:45
Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих
Акція у Берліні, фото Getty Images

У Берліні, Варшаві, Вільнюсі та Тбілісі в середу, 6 квітня, пройшли масові акції на згадку про жорстоко убитих російськими солдатами мешканців Бучі.

Джерело: репортажі ЗМІ з місця подій

Деталі: Учасники акцій лягали на землю із зав'язаними за спиною руками, символічно показуючи свою позицію та звертаючи увагу влади на ті звірства, які творили росіяни у Бучі, поки місто перебувало в окупації.

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Саме в таких позах було знайдено тіла бучанців, після того, як місто покинули російські війська.

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Учасники акції у Берліні також зажадали запровадити ембарго на імпорт російських нафти, газу та вугілля.

Берлін
Берлін
Getty Images
Берлін
Берлін
Getty Images

Варшава

Варшава
Варшава
Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire/Scanpix/LETA

Акція у Вільнюсі біля посольства Німеччини.

Вільнюс
Вільнюс
Andrej Vasilenko

Тбілісі

Тбілісі
Тбілісі
Фото "Медуза"

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Теми: ЄвропаРосіявійнагеноцид
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