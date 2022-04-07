Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих
У Берліні, Варшаві, Вільнюсі та Тбілісі в середу, 6 квітня, пройшли масові акції на згадку про жорстоко убитих російськими солдатами мешканців Бучі.
Джерело: репортажі ЗМІ з місця подій
Деталі: Учасники акцій лягали на землю із зав'язаними за спиною руками, символічно показуючи свою позицію та звертаючи увагу влади на ті звірства, які творили росіяни у Бучі, поки місто перебувало в окупації.
У центрі Тбілісі відбулася акція проти вбивства українців "Хто буде наступним?"
Саме в таких позах було знайдено тіла бучанців, після того, як місто покинули російські війська.
Учасники акції у Берліні також зажадали запровадити ембарго на імпорт російських нафти, газу та вугілля.
Варшава
Акція у Вільнюсі біля посольства Німеччини.
Тбілісі
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