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Пентагон: українські військові у США пройшли навчання з використання дронів-камікадзе

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 01:25
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Українські військові пройшли підготовку у Штатах і можуть ділитися досвідом у ЗСУ із застосування бойових безпілотників-камікадзе Switchblade.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми скористалися можливістю, поки вони (українські військові – ред.) досі залишаються в країні (у США – ред.), аби провести з ними кілька днів навчань із застосування Switchblade".

Деталі: Кірбі зауважив, що незабаром українці повернуться додому, де передаватимуть знання й навички своїм колегам.

Водночас на прохання прокоментувати заяви керівників Пентагону щодо ймовірності затягування війни в Україні на тривалий період Кірбі підкреслив, що наразі "неможливо" дати на це точну відповідь.

Однак він висловив упевненість, що Україна виграє цю війну.

Теми: СШАЗбройні силивійна
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