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Частина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 03:35
Частина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – Схеми
Аеродром Сеща в Брянській області Росії, 6 квітня 2022 року. Фото: Схеми

Частина російських гелікоптерів перебазувалася з Білорусі на аеродром Сеща у Брянській області Росії.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Зараз у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76. Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, який є у розпорядженні "Схем".

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На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

Раніше телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі – у бік Сещі.

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

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 Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
 
Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
 
Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022
 Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022

Теми: РосіяБілорусьавіа
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