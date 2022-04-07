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ЗСУ збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 04:40
фото: Getty Images

У Сумській області українські військові збили ракету, яка летіла на Полтаву.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "…у районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію".

Деталі: Крім того, Живицький повідомляє про те, що на території області відбувається розмінування територій після відступу ворога.

Зокрема, на території Роменського району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

А в селі Слобода Конотопського району, на городах у людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула.

Поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП та працівники ДСНС снаряд знешкодили.

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Теми: Сумська областьвійна
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