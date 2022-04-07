Графік евакуаційних потягів на 7 квітня
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня у межах України та за кордон.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Додаткові евакуаційні потяги будуть курсувати з кількох українських міст
Зокрема, залізничний транспорт призначений з таких міст:
Краматорськ
10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Покровськ
12:00 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
14:00 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Крім того, курсуватимуть такі потяги:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
17:00 - 7731 П'ятихатки - Львів
19:00 - 7733 П'ятихатки - Львів
20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.
Також на 7 квітня призначені міжнародні евакуаційні рейси.
Польща
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
*квитки у продажу
Словаччина
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
*квитки у продажу
Чехія
Квитки відсутні
Румунія
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*
*квитки у продажу.