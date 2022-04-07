Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня у межах України та за кордон.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Додаткові евакуаційні потяги будуть курсувати з кількох українських міст

Зокрема, залізничний транспорт призначений з таких міст:

Краматорськ

10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів

16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів

ВІДЕО ДНЯ

18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів

Покровськ

12:00 - 7933 Покровськ - П'ятихатки

13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці

14:00 - 7935 Покровськ - П'ятихатки

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Крім того, курсуватимуть такі потяги:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

17:00 - 7731 П'ятихатки - Львів

19:00 - 7733 П'ятихатки - Львів

20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.

Також на 7 квітня призначені міжнародні евакуаційні рейси.

Польща

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

*квитки у продажу

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

*квитки у продажу

Чехія

Квитки відсутні

Румунія

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*

*квитки у продажу.