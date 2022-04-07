Зведення штабу: ворог безуспішно намагався прорвати оборону біля Новотошківського

Російські загарбники не змогли прорвати оборону ЗСУ в районі населеного пункту Новотошківське.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках".

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"Командування збройних сил Російської Федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів. Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів.

Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці.

Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство".

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Деталі: На Слобожанському напрямку противник і надалі блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета – завдання вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку.

Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів українських військ в районі населеного пункту Новотошківське.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів з відновлення боєздатності своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей Російської Федерації, що межують з Україною.

Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація Повітряних Сил продовжувала нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів.