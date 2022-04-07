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У Білому домі кажуть, що не слід мати ілюзій, що цілі Росії змінилися

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 07:12

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що сцен, подібних до різанини в Бучі, буде більше, і зазначила, що ніхто не повинен мати ілюзій, що цілі Кремля змінилися, незважаючи на відхід російських військ з Північної України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Їхня мета залишається максимально послабити Україну. І ми не повинні мати ілюзій, що ця мета не змінилася, навіть якщо змінилася їхня тактика", - сказала Псакі.

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Вона також розповіла про наслідки санкцій США.

"Ми знаємо, що через вплив економічних санкцій, у тому числі тих, які ми вжили сьогодні, та кроків, які ми вжили протягом часу, ми бачимо безсумнівний, значний вплив на економіку Росії", – сказала Псакі.

"Росія може втратити свій статус великої економіки. І наша мета полягає в тому, щоб реалізувати ці наслідки, щоб значно ускладнити президенту Путіну фінансування війни. І ми вже бачимо прямі наслідки цього" – додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, на думку посадовців у США та інших країнах Заходу, президент РФ Владімір Путін не обов’язково відмовився від захоплення Києва, попри відведення військ на цьому напрямку.

Теми: РосіявійнаУкраїнаСША
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