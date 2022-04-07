Луганщина: ворог всю ніч гатив по містах Золоте і Гірське – голова ОВА

Населені пункти Золоте і Гірське в Луганській області ворог обстрілює з вечора 6 квітня до ранку 7, обстріляв також лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську.

Джерело: голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "…росіянам байдуже на мирне населення – кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки в Рубіжному і Сєвєродонецьку, не менше руйнувань в Попасній та Гірській громаді.

Реклама:

Останню ворог стирає з землі, поступово знищуючи міста Золоте і Гірське. Обстріл цих населених пунктів розпочався із вечора 6 квітня та тривав усю ніч, продовжується і дотепер.

Руйнувань дуже багато – і у житловому фонді, і в інфраструктурі. Працюють рятувальні бригади".

Деталі: Гайдай повідомив, що росіяни не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську.

ВІДЕО ДНЯ

Є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.

Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку.

На лінії фронту, повідомляє очільник Луганщини, загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено шість танків, п’ять одиниць броньованої та шість – автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.