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Регіони: схід під обстрілами, на півдні вибухи, Херсонщина потребує евакуації

Олена РощінаЧетвер, 7 квітня 2022, 08:56
Регіони: схід під обстрілами, на півдні вибухи, Херсонщина потребує евакуації
Український боєць, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Цієї ночі російські війська обстріляли Харків та вдарили ракетами по Лозовій на Харківщині, атакували населені пункти Луганської та Донецької областей, по Херсонській області били з артилерії, область потребує гуманітарної допомоги та евакуації. 

Джерело: дані керівників областей станом на 8-му ранку 7 квітня

Деталі: Харків: вночі житлові райони міста знову обстрілювали окупанти. По області: вночі – ракетні удари по Лозовій, постраждалих немає. Там і в Барвінковому триває евакуація населення.

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Луганщина: росіяни не змогли увійти в Новотошківське, добу обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду. 

Загоряння даху Сєвєродонецької лікарні та житлових будинків у Лисичанську, є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. 

Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку, щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах.

ВІДЕО ДНЯ

Донеччина: Мар'їнка, Новомихайлівка – атаки із застосуванням артилерії та авіації ворога.

Авдіївка, Очеретинська ТГ, Торецька ТГ – обстріли. Обсяги руйнувань та кількість людей, що постраждали внаслідок атак росіян, встановлюються. 

Маріуполь без змін – блокада. Опір триває.

На Херсонщині в останню добу було багато вибухів, зокрема, запусків "Градів". Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих (детальна інформація уточнюється). 

Як повідомляє влада, люди самотужки намагаються виїжджати з окупованих сіл. 

"Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною", – наголошують у Херсонській ОВА.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині.

Теми: війнаХарківська областьХерсонська областьДонбас
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