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Регіони: схід під обстрілами, на півдні вибухи, Херсонщина потребує евакуації

Олена РощінаЧетвер, 7 квітня 2022, 08:56
Український боєць, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Цієї ночі російські війська обстріляли Харків та вдарили ракетами по Лозовій на Харківщині, атакували населені пункти Луганської та Донецької областей, по Херсонській області били з артилерії, область потребує гуманітарної допомоги та евакуації. 

Джерело: дані керівників областей станом на 8-му ранку 7 квітня

Деталі: Харків: вночі житлові райони міста знову обстрілювали окупанти. По області: вночі – ракетні удари по Лозовій, постраждалих немає. Там і в Барвінковому триває евакуація населення.

Луганщина: росіяни не змогли увійти в Новотошківське, добу обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду. 

Загоряння даху Сєвєродонецької лікарні та житлових будинків у Лисичанську, є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. 

Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку, щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах.

Донеччина: Мар'їнка, Новомихайлівка – атаки із застосуванням артилерії та авіації ворога.

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Авдіївка, Очеретинська ТГ, Торецька ТГ – обстріли. Обсяги руйнувань та кількість людей, що постраждали внаслідок атак росіян, встановлюються. 

Маріуполь без змін – блокада. Опір триває.

На Херсонщині в останню добу було багато вибухів, зокрема, запусків "Градів". Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих (детальна інформація уточнюється). 

Як повідомляє влада, люди самотужки намагаються виїжджати з окупованих сіл. 

"Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною", – наголошують у Херсонській ОВА.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині.

Теми: війнаХарківська областьХерсонська областьДонбас
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