За час війни ворог вже втратив 111 безпілотників-шпигунів - Генштаб

За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили близько 18900 особового складу, кинутого в бій, і кілька тисяч одиниць техніки.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 18900 осіб,

танків ‒ 698 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1358 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.

спеціальна техніка - 25.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.