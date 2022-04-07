За час війни ворог вже втратив 111 безпілотників-шпигунів - Генштаб
Четвер, 7 квітня 2022, 10:22
За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили близько 18900 особового складу, кинутого в бій, і кілька тисяч одиниць техніки.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу - близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.