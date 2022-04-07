Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За час війни ворог вже втратив 111 безпілотників-шпигунів - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 10:22

За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили близько 18900 особового складу, кинутого в бій, і кілька тисяч одиниць техніки.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 18900 осіб,
  • танків ‒ 698 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1358 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяармія
Головне сьогодні

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

Джонсон привіз до Києва новий пакет військової та фінансової допомоги

Усі новини...
війна
Росіяни примусово вивезли персонал і пацієнтів лікарні з Маріуполя в ОРДЛО
$2,5 тисячі за трансфер: поліція затримала банду, яка переправляла чоловіків за кордон
Мер окупованої Каховки виїхав з міста
Останні новини
22:34
Зеленський про Джонсона: "Він уже вписав себе в історію"
22:33
Зеленський анонсував повернення в Україну однієї з головних святинь
22:22
В Україні створять Фонд відновлення за п’ятьма напрямками
22:22
Великобританія допомагатиме Києву й області відновитися після війни - Зеленський
22:19
відеоІзраїль: зловмисники розстріляли людей у кафе, є постраждалі
22:05
На Харків скидають бомби на парашутах
21:59
відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок
21:54
Уряд продовжив термін виплат для переселенців в Україні
21:29
Злочини в Бучі завдали непоправного удару по Путіну - Джонсон
21:26
ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники
Усі новини...