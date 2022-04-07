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За час війни ворог вже втратив 111 безпілотників-шпигунів - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 10:22
За час війни ворог вже втратив 111 безпілотників-шпигунів - Генштаб

За час повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили близько 18900 особового складу, кинутого в бій, і кілька тисяч одиниць техніки.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 18900 осіб,
  • танків ‒ 698 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1358 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосіяармія
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