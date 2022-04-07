$2,5 тисячі за трансфер: поліція затримала банду, яка переправляла чоловіків за кордон
Четвер, 7 квітня 2022, 10:28
На Буковині поліцейські затримали п’ятьох осіб, які займалися трансфером військовозобов’язаних чоловіків.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Жінка зустрічала "туристів" та доправляла їх до водія, який забезпечував трансфер через кордон поза офіційними пунктами пропуску. Загалом до складу угруповання входило четверо місцевих мешканців.
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Вартість такої послуги становила $2500 з однієї особи. "Туристи" отримували координати та час зустрічі із супроводжуючим.
Поліція затримала двох організаторів злочинної схеми та трьох військовозобов’язаних чоловіків під час спроби перетину кордону.
Поліцейські вилучили $20 700, 400 євро, записи.
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