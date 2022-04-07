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$2,5 тисячі за трансфер: поліція затримала банду, яка переправляла чоловіків за кордон

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 10:28
$2,5 тисячі за трансфер: поліція затримала банду, яка переправляла чоловіків за кордон

На Буковині поліцейські затримали п’ятьох осіб, які займалися трансфером військовозобов’язаних чоловіків.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Жінка зустрічала "туристів" та доправляла їх до водія, який забезпечував трансфер через кордон поза офіційними пунктами пропуску. Загалом до складу угруповання входило четверо місцевих мешканців.

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Вартість такої послуги становила $2500 з однієї особи. "Туристи" отримували координати та час зустрічі із супроводжуючим.

Поліція затримала двох організаторів злочинної схеми та трьох військовозобов’язаних чоловіків під час спроби перетину кордону. 

Поліцейські вилучили $20 700, 400 євро, записи.

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Теми: поліціякордонвійна
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