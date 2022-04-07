ООН проголосує щодо виключення Росії з Ради з прав людини
Генеральна асамблея ООН у четвер голосуватиме щодо відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини через повідомлення про грубі та систематичні порушення прав людини після вторгнення російських військ в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Виключити країну з Ради, що складається з 47 членів, може більшість у дві третини членів Генасамблеї, що проголосували. Країни, які утрималися, не враховуються.
Росія попередила країни, що голосування "за" або утримання буде розглядатися як "недружній жест" з наслідками для двосторонніх зв'язків.
Сполучені Штати оголосили, що домагатимуться відсторонення Росії з Ради ООН з прав людини після того, як Україна звинуватила російських військових у вбивстві сотень мирних жителів у місті Буча.
Голосування заплановано на 10:00 (19:00 за київським часом) 7 квітня.
Президент Володимир Зеленський у вівторок, виступаючи перед Рабезом ООН, заявив, що якщо ООН виявиться нездатною зупинити війну в Україні, її існування втрачає сенс.