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ООН проголосує щодо виключення Росії з Ради з прав людини

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 10:56

Генеральна асамблея ООН у четвер голосуватиме щодо відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини через повідомлення про грубі та систематичні порушення прав людини після вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виключити країну з Ради, що складається з 47 членів, може більшість у дві третини членів Генасамблеї, що проголосували. Країни, які утрималися, не враховуються.

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У проєкті тексту резолюції, за яку голосуватимуть, висловлюється "серйозне занепокоєння через тривалу кризу прав людини та гуманітарну кризу в Україні", зокрема через повідомлення про порушення прав з боку Росії, повідомляє агентство Reuters.

Росія попередила країни, що голосування "за" або утримання буде розглядатися як "недружній жест" з наслідками для двосторонніх зв'язків.

Сполучені Штати оголосили, що домагатимуться відсторонення Росії з Ради ООН з прав людини після того, як Україна звинуватила російських військових у вбивстві сотень мирних жителів у місті Буча.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у четвер заявив, що це буде важке голосування, тому що для схвалення потрібні дві третини голосів, але він очікує затвердження резолюції.

Голосування заплановано на 10:00 (19:00 за київським часом)  7 квітня.

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Президент Володимир Зеленський у вівторок, виступаючи перед Рабезом ООН, заявив, що якщо ООН виявиться нездатною зупинити війну в Україні, її існування втрачає сенс. 

Теми: ООНРосія
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