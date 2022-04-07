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Росіяни нанесли пів сотні ударів по Харкову за ніч

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 11:03
Росіяни нанесли пів сотні ударів по Харкову за ніч
фото ілюстративне

За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по цивільній інфраструктурі Харкова, повідомили в ОДА.

Джерело: глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб.

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Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян.

Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні сили завжди готові до оборони і тримають позиції!".

Теми: Харківвійна
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