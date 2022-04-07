Британська розвідка оцінила дії армії РФ в Україні: окупанти націлені на Схід

Британська оборонна розвідка вважає, що російська армія зосередила зусилля на наступі на сході України, але має проблеми з нестачею припасів та особового складу.

Джерело: дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії щодо ситуації в Україні станом на 7 квітня

Деталі: Розвиток наступальних операцій Сході України є основним напрямом діяльності російських збройних сил, зазначено в повідомленні.

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Російська артилерія та авіація продовжують завдавати ударів по лінії розмежування на Донбасі.

Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, швидше за все, спрямовані на те, щоб знизити здатність українських Збройних сил поповнювати запаси та посилити тиск на українську владу.

Незважаючи на переорієнтацію сил та засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів та особового складу.