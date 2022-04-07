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Зеленський і глава Єврокомісії зустрінуться в Києві в п’ятницю

Четвер, 7 квітня 2022, 12:39

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 8 квітня.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Буде зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завтра. Час сказати не можу з міркувань безпеки, але десь упродовж дня", - повідомив Никифоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Раніше про візит до Києва цього тижня голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн повідомив головний представник міжнародної організації Ерік Мамер.

Разом із нею Київ також відвідає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Теми: ЗеленськийЄврокомісія
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