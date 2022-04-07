"Нью Йорк Таймс" перевірило відео із вбивством російських солдат в Україні

Журналісти The New York Times кажуть про автентичність відео, на якому зафіксовано, як імовірно військовий Сил оборони України добиває пораненого російського солдата.

Джерело: The New York Times, "Медуза"

Дослівно: "На відео, розміщеному в мережі в понеділок і перевіреному The New York Times, видно, як група українських солдатів вбиває захоплених у полон російських солдатів біля села на захід від Києва.

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"Знімай цих мародерів. Дивись, він живий ще. Хрипить вже", - каже чоловік, у той час як російський солдат у куртці, натягнутій на голову, мабуть, поранений, все ще дихає. Потім солдат двічі стріляє у людину. Після цього людина на землі продовжує рухатися, солдат знову стріляє в неї, і вона завмирає.

Принаймні ще трьох ймовірних російських солдатів, у тому числі одного з явним пораненням голови, у якого руки пов'язані за спиною, можна побачити мертвими поруч із жертвою. Усі одягнені у камуфляж, у трьох білі нарукавні пов'язки, які зазвичай носять російські солдати.

Солдати лежать на дорозі за кілька метрів від БМД-2, бойової машини піхоти, яку використовують російські повітряно-десантні підрозділи. Далі дорогою можна побачити інші розбиті автомобілі.

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Деталі: Відео очевидно було знято на дорозі на північ від села Дмитрівка, приблизно за сім миль на південний захід від Бучі, де за останні дні виявлено сотні трупів цивільних людей, убитих та закатованих російськими військовими до того, як їх відтіснили ЗСУ і вони відступили з Київщини.

Вбивства, мабуть, стали результатом української засідки на російську колону, що мало місце 30 березня або близько того, коли російські війська виходили з невеликих міст на захід від Києва, які на кілька тижнів стали ареною запеклих боїв.

"Українських солдатів можна впізнати за нашивками з прапором та синіми пов'язками на рукавах, і вони кілька разів повторюють "Слава Україні", зазначають журналісти NYT.

Українське інформаційне агентство УНІАН публікувало відео наслідків засідки 30 березня, охарактеризувавши її як роботу "Грузинського легіону" - підрозділу грузинських добровольців, який був сформований для ведення бойових дій на боці України у 2014 році, зазначається також у публікації NYT.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, раніше коментуючи вищезгадане відео, заявив, що якщо Київ отримає докази будь-яких неправомірних дій військовослужбовців, їх нормативно повертатимуть у правове поле. При цьому Подоляк зазначив, що дії українців зумовлені емоційним тлом.

Пряма мова: "З іншого боку, я розумію емоційне тло українського суспільства та армії. Вважаю, що в принципі їхні дії максимально жорсткі щодо військовослужбовців російських виправдовуються саме емоційним тлом відповідним".

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