Окупанти по радіозв'язку обговорювали вбивства людей у Бучі – німецька розвідка

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори по радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.

Джерело: німецьке видання Der Spiegel з посиланням на інформацію BND, DW

Деталі: Зокрема, розвідслужба має повідомлення, зміст яких збігається з місцезнаходженням тіл убитих мирних громадян уздовж головної вулиці Бучі. В одному з них військовослужбовець заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді.

В іншій розмові чоловік каже, що українських солдатів спочатку допитують, а потім розстрілюють.

Крім того, з цих матеріалів можна зробити висновок, що вирішальну роль у звірствах у Бучі відіграли бойовики ПВК Вагнера, які продемонстрували особливий ступінь жорстокості ще під час їхньої участі у війні в Сирії, зазначається далі.

Перехоплені BND розмови свідчать про те, що масові вбивства в Бучі не були ні випадковими діями, ні діяннями окремих солдатів, що втратили контроль, пише німецьке видання.

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З набагато більшою ймовірністю дані матеріали вказують на те, що вбивство мирних жителів стало частиною звичайного способу дій російських військових, а можливо, і частиною їхньої стратегії з метою поширення страху серед цивільного населення та придушення опору. Він зазначає, що у перехоплених матеріалах солдати обмінюються інформацією про звірства, як про їхню повсякденність.

Зазначається, що німецька розвідка проінформувала парламент країни.