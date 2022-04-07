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Лукашенко заявив, що теж провів "спецоперацію" на території України

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 15:23
Лукашенко заявив, що теж провів спецоперацію на території України
лукашенко, фото белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів на території України спеціальну операцію "зі звільнення білорусів".

Джерело: Лукашенко під час засідання Ради нацбезпеки Білорусі

Пряма мова Лукашенка: "Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди.

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Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, здається, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію з визволення цих людей.

Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей визволили".

Деталі: Лукашенко не розповів подробиць, але вирішив подати до державних нагород виконавців цієї операції.

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Також самозванець пригрозив Україні, якщо в країні ще залишилися такі водії фур, то Білорусь "відповість по-іншому, вони дуже ризикують".

Нагадаємо: На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі та вантаж, що знаходився в них.

Теми: БілорусьЛукашенкопропагандавійна
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