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Львів: облаштовують перше контейнерне містечко для переселенців

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 15:23
Львів: облаштовують перше контейнерне містечко для переселенців
Фото: Андрій садовий

У Львові облаштовують контейнерне містечко, в якому зможуть жити 350 тимчасових переселенців, що евакуювались з гарячих точок.

Джерело: Львівський міський голова Андрій Садовий

Пряма мова Садового: "Це 88 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей.

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В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне - меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка".

 
Фото: Андрій садовий
Внутрішній вигляд в модулі
Внутрішній вигляд в модулі
Фото: Андрій Садовий

Деталі: Львівський мер пояснив, що ці будинки подарував уряд Польщі. Передовсім, сюди поселять студенти вишів, яких евакуювали з гарячих точок.

Садовий заявляє, що впродовж тижня на території Львова розмістять ще кілька таких містечок, аби розмістити близько 1000 жителів. За його словами, це буде найбільший у світі хаб з тимчасового розміщення переселенців.

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Крім того, львівська влада має плани з будівництва дерев’яних двоповерхових котеджів, куди селитимуть насамперед вагітних жінок та дітей з новонародженими.

За його даними, у Львові наразі розміщені близько 200 тисяч переселенців, але влада очікує ще на одну хвилю вимушених переселенців зі східних областей через пожвавлення бойових дій. Після завершення війни, львівська місцева влада припускає, що близько 50 тисяч людей вирішуть залишитися і проживати у Львові. 

Читайте також: Андрій Садовий: Я думаю, що війна триватиме в тій чи іншій фазі десь до кінця літа

Теми: ЛьвівпереселенціСадовий
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