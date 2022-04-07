У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 7 квітня заявив, що Україна "відійшла від пропозицій", які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі 29 березня, при цьому українська сторона констатує – Лавров озвучує провокаційні заяви, намагаючись тиснути на позиції Києва.

Джерело: радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у коментарі УП, звернення Лаврова, опубліковане РИА Новости у Telegram

Деталі: Глава МЗС РФ сказав, що 6 квітня Україна "відійшла" від пропозицій, зроблених росіянам у Стамбулі. За його версією, майбутні гарантії безпеки України нібито не повинні були поширюватися на Крим та Севастополь. При цьому він додав, що російська делегація все ж продовжить переговори.

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Пряма мова Лаврова: "Українська сторона представила в переговорну групу свій проєкт угоди, в якій є відхід від найважливіших положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі 29 березня".

Деталі: У відповідь на це Подоляк нагадав, що українська сторона підходить до питань війни та миру системно та відповідально – "без жодних спекуляцій, які властиві саме росіянам, які за рахунок провокаційних публічних заяв намагаються тиснути на позиції іншої сторони".

Водночас деталі переговорів і пропозиції на них Київ поки не коментує.

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Пряма мова Подоляка: "Ключове – є запропонована Україною формула гарантій безпеки.

Чітка, продумана, з великою кількістю запобіжників. Принципових змін не може бути. Наразі триває робота юридичних підгруп щодо точності та відповідності формулювань. Не більше того.

Тому давайте орієнтуватись на офіційну позицію України, а не на чергові провокаційні заяви російських топів. Просуваючи наш проєкт угоди, в якій чітко, та в повному обсязі викладено всі наші початкові ключові позиції та вимоги".

Доповнено: Глава переговорної групи з росіянами Давид Арахамія в коментарі УП зазначив, що група не взаємодіє з Лавровим. "До нас не надходило такої реакції", - додав він.