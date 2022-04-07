Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями

Роман Кравець, Світлана КізіловаЧетвер, 7 квітня 2022, 15:24
Сергій Лавров, Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 7 квітня заявив, що Україна "відійшла від пропозицій", які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі 29 березня, при цьому українська сторона констатує – Лавров озвучує провокаційні заяви, намагаючись тиснути на позиції Києва.

Джерело: радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у коментарі УП, звернення Лаврова, опубліковане РИА Новости у Telegram

Деталі: Глава МЗС РФ сказав, що 6 квітня Україна "відійшла" від пропозицій, зроблених росіянам у Стамбулі. За його версією, майбутні гарантії безпеки України нібито не повинні були поширюватися на Крим та Севастополь. При цьому він додав, що російська делегація все ж продовжить переговори.

Пряма мова Лаврова: "Українська сторона представила в переговорну групу свій проєкт угоди, в якій є відхід від найважливіших положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі 29 березня".

Деталі: У відповідь на це Подоляк нагадав, що українська сторона підходить до питань війни та миру системно та відповідально – "без жодних спекуляцій, які властиві саме росіянам, які за рахунок провокаційних публічних заяв намагаються тиснути на позиції іншої сторони".

Водночас деталі переговорів і пропозиції на них Київ поки не коментує.

Пряма мова Подоляка: "Ключове – є запропонована Україною формула гарантій безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Чітка, продумана, з великою кількістю запобіжників. Принципових змін не може бути. Наразі триває робота юридичних підгруп щодо точності та відповідності формулювань. Не більше того.

Тому давайте орієнтуватись на офіційну позицію України, а не на чергові провокаційні заяви російських топів. Просуваючи наш проєкт угоди, в якій чітко, та в повному обсязі викладено всі наші початкові ключові позиції та вимоги".

Доповнено: Глава переговорної групи з росіянами Давид Арахамія в коментарі УП зазначив, що група не взаємодіє з Лавровим. "До нас не надходило такої реакції", - додав він.

Теми: переговориЛавровЗеленськийвійна
Головне сьогодні

Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

Усі новини...
СБУ розслідує злочини РФ на Київщині: 2 тисячі свідків, 33 колаборанти, 15 мародерів
Лукашенко заявив, що теж провів "спецоперацію" на території України
Битва за Донбас нагадає Другу світову – глава МЗС
Після перегрупування військ Росія може здійснити другу спробу наступу на Київ – генерал ЗСУ
Останні новини
04:10
Розвідка Британії: Росіяни надалі використовують саморобну вибухівку
03:10
BBC: Розвідка Заходу вже влітку знала, що РФ планує вторгнення
02:25
ЗСУ вразили 13 повітряних цілей росіян — зокрема, три літаки
01:40
Bloomberg: У НАТО думають вчити українських військових використовувати сучасну зброю
00:58
Мисткиня з Харкова подарувала Джонсону та Зеленському півників з Василькова
00:50
Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
00:40
фото, відеоРосіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом
00:38
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаївщині, жертв немає
00:26
Пам'ятники румунським військовим у Молдові обмалювали символами агресії РФ
00:15
В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ
Усі новини...