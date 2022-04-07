На Луганщині не лишилося жодної цілої лікарні

За 43 дні війни російські окупанти не залишили жодної цілої лікарні у Луганській області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. З початку повномасштабної війни Росії та України в нашій області був обстріляний кожний медичний заклад".

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Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Він виклав фото Рубіжанської лікарні. Вона була новою, сучасною та з високотехнологічним обладнанням.

Фото з Telegram Гайдая

Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста. За словами Гайдая, російські окупанти знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях.

Фото з Telegram Гайдая

"А зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров’я, аби поранені не мали шансів вижити", – підсумував Гайдай.