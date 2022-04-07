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Кіпр анулює паспорти чотирьох підсанкційних росіян - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 16:35

Кіпр анулює паспорти чотирьох росіян, які потрапили під санкції, які отримали громадянство в рамках інвестиційної схеми, припиненої наприкінці 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерела в уряді.

Імена цих осіб не розголошуються, але вони перебувають у списку з більш ніж 800 осіб, на яких поширюються санкції Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну та вважаються близькими до президента Росії.

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Одне джерело підтвердило повідомлення, що з'явилося в кіпрських ЗМІ, про те, що загальна кількість паспортів, які будуть відкликані, становить 21, включаючи родичів росіян, які потрапили під санкції.

Кіпр надав громадянство 2886 громадянам Росії, у тому числі інвесторам та їхнім сім'ям, за період із 2007 по серпень 2020 року.

Вони були серед 6779 осіб, які отримали громадянство за мінімальні інвестиції у розмірі 2 млн євро.

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Пізніше комісія з розслідування виявила, що схема працювала у правовому вакуумі понад десять років без належного нагляду. За даними комісії, більше половини паспортів було видано незаконно. У жовтні влада заявила, що анулює паспорти у 45 осіб.

Теми: КіпрсанкціїРосія
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