Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У час, коли повертаються люди: за два дні у Києві зловили 16 ДРГ

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 16:42
київ, фото НАТАЛІЇ КРАВЧУК

Протягом минулих двох днів у Києві було виявлено 16 диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич в ефірі Українського медіацентру, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Грузевича: "Протягом 2 днів у самому Києві спільними діями було зловлено 16 ДРГ. Ми думали, що тихо, але противник тут є. Тільки вчора ми провели зачистку одного району, зловили одну групу: горстка датчиків, за якими наводяться ракети. Тобто нехтувати правилами повітряної безпеки не варто".

Деталі: За його словами, у цих групах трапляються завербовані українці переважно з Донецької та Луганської областей. Нині із ними ведуться слідчі дії.

Грузевич наголосив, що саме з метою подальшого виявлення диверсійно-розвідувальних груп у Києві на дорогах залишатимуться блокпости.

Чому це важливо: У ці дні після відведення російських військ із регіону до Києва почали повертатися багато людей.

Мер Києва Віталій Кличко закликає мешканців, які виїхали зі столиці через війну, не повертатися принаймні до кінця цього тижня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиївдиверсантивійнаРосія
Головне сьогодні

Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну

фото, відеоРосіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

Усі новини...
Київ
Після перегрупування військ Росія може здійснити другу спробу наступу на Київ – генерал ЗСУ
У Києві до кінця воєнного стану заборонили ходити в ліси
Кличко до киян, які виїхали: Будь ласка, з поверненням трохи зачекайте
Останні новини
07:22
Ворог намагається прорватись під Ізюмом, штурмує Маріуполь, агітує за "ХерНР" - зведення
07:00
Зеленський нагородив півтисячі військових
06:09
Голова МВС: Росіяни залишають розтяжки у пральних машинках
05:00
НАТО планує розгорнути постійні війська на своєму кордоні — через РФ
04:10
Розвідка Британії: Росіяни надалі використовують саморобну вибухівку
03:10
BBC: Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення
02:25
ЗСУ вразили 13 повітряних цілей росіян — зокрема, три літаки
01:40
Bloomberg: У НАТО думають вчити українських військових використовувати сучасну зброю
00:58
Мисткиня з Харкова подарувала Джонсону та Зеленському півників з Василькова
00:50
Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
Усі новини...