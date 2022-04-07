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У час, коли повертаються люди: за два дні у Києві зловили 16 ДРГ

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 16:42
У час, коли повертаються люди: за два дні у Києві зловили 16 ДРГ
київ, фото НАТАЛІЇ КРАВЧУК

Протягом минулих двох днів у Києві було виявлено 16 диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич в ефірі Українського медіацентру, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Грузевича: "Протягом 2 днів у самому Києві спільними діями було зловлено 16 ДРГ. Ми думали, що тихо, але противник тут є. Тільки вчора ми провели зачистку одного району, зловили одну групу: горстка датчиків, за якими наводяться ракети. Тобто нехтувати правилами повітряної безпеки не варто".

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Деталі: За його словами, у цих групах трапляються завербовані українці переважно з Донецької та Луганської областей. Нині із ними ведуться слідчі дії.

Грузевич наголосив, що саме з метою подальшого виявлення диверсійно-розвідувальних груп у Києві на дорогах залишатимуться блокпости.

Чому це важливо: У ці дні після відведення російських військ із регіону до Києва почали повертатися багато людей.

ВІДЕО ДНЯ

Мер Києва Віталій Кличко закликає мешканців, які виїхали зі столиці через війну, не повертатися принаймні до кінця цього тижня.

Теми: КиївдиверсантивійнаРосія
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