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Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 16:52

Поліція арештувала активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава". Вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Крім того, суд задоволив арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

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Теми: МедведчукМарченковійнаРосія
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