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Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 16:52
Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

Поліція арештувала активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава". Вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

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Крім того, суд задоволив арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

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Теми: МедведчукМарченковійнаРосія
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