Поліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

Поліція арештувала активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава". Вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Реклама:

Крім того, суд задоволив арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.