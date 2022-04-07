Кулеба: Лавров є співучасником злочинів РФ, але заради миру я готовий зустрічатися

Виправдання главою МЗС РФ Сергієм Лавровим бомбардування лікарні в Маріуполі та інших злочинів РФ робить його співучасником цих звірств, але глава МЗС України Дмитро Кулеба готовий зустрічатися з Лавровим, якщо це необхідно для припинення війни.

Джерело: Кулеба на пресконференції після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 7 квітня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Міністр Лавров є частиною системи президента Путіна. Те, що він виправдовує бомбардування лікарні в Маріуполі та військові злочини, скоєні в Бучі та інших містах та селах України та називає їх фейком, робить його співучасником цих злочинів. Але я готовий зустрічатися, тому що він офіційна особа, і якщо це питання миру в Україні та припинення смертей, то я готовий зустрічатися з будь-ким.

...я вже один раз з ним зустрічався в Анталії. У мене немає щодо нього якихось особливих почуттів, які б завадили мені з ним зустрітися знову, якщо це необхідно для припинення війни в Україні".

Деталі: Водночас глава МЗС України зазначив, що, на його думку, кожен коментар, який робить Лавров, спрямований на зрив переговорів, на їхнє блокування, а не на їхнє продовження.