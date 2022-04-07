НАТО не надсилатиме зброю Україні, будуть поставки від окремих союзників – Кулеба

Північноатлантичний альянс, як організація, не планує поки поставляти озброєння Україні для захисту від російського вторгнення.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після участі у міністерському засіданні НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу", – сказав Кулеба.

Він пояснив, що НАТО як інституція заохочує союзників, які хочуть допомогти, надавати Україні допомогу.

"Так це працює зараз. І НАТО служить платформою для обговорення таких речей", – додав міністр.

У четвер вранці, прибувши до штаб-квартири НАТО, Кулеба закликав надати подальшу збройну підтримку Україні, зазначивши, що для захисту України буде використана будь-яка зброя, включаючи танки та швидкісні реактивні літаки.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.

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За даними ЗМІ, зіткнувшись із перспективою того, що війна в Україні буде довгою та виснажливо, країни НАТО розходяться щодо того, як найкраще діяти на наступному її етапі.

Нагадаємо, Велика Британія може надіслати Україні броньовану техніку, про подальшу підтримку мають оголосити найближчими днями.