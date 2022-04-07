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Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 18:11

В уряді Естонії домовилися припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року, та компенсувати ці поставки завдяки орендованому СПГ-терміналу. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

"Ми повинні припинити купувати газ у путінського режиму якнайшвидше, тому що виручені кошти використовуються Росією для фінансування війни проти України. Ми вирішили збільшити постачання та створити термінал у Палдіскі для зберігання скрапленого природного газу… Це можливість не лише для Естонії, а всього нашого регіону, заходити в наступний зимовий сезон без будь-якої залежності від російського газу", - заявила прем’єрка Кая Каллас. 

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Вона додала, що принципова позиція країни полягає у тому, щоби і в тих кораблях, які доставлятимуть газ для СПГ-терміналу, не було російського газу. 

Як повідомлялося, Естонія та Фінляндія домовилися спільно орендувати плавучий СПГ-термінал, який зможе причалювати в обох країнах. Його мають доставити у Фінську затоку восени. 

Литва з 1 квітня першою серед країн ЄС припинила імпорт російського газу. 

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Теми: ЕстоніягазРосія
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