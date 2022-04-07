Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу

Російські війська намагаються здійснювати наступ на Донецькому, Таврійському і Сєвєродонецькому напрямках, а також на Харківщині та Південнобузькому напрямку.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.

Генштаб припускає, що окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону українських військ у Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.

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На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка. Також на цьому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ та покращити тактичне положення своїх підрозділів у деяких районах.

В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.

На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.

На Поліському напрямку противник активних дій не проводив. Підрозділи окупантів, що виведені на територію Білорусі, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів ЗСУ з вказаного району на інші напрямки.

Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території Білорусі, ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку, вважають у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. Не виключається імовірність подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог активно нарощує системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів по території України, ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Повідомляється також, що окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної українській владі території. Також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.

"Сили оборони України, завдаючи втрат, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках", - повідомили в Генштабі, не навівши подробиць.