Росію вигнали з Ради ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Укрїани Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. Реклама: April 7, 2022

"Щойно право Росії на членство у Раді ООН з прав людини призупинили. Воєнним злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї та обрали правильну сторону в історії", - повідомив Кулеба.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував табло з результатами голосування - 93 "за", 24 "проти", 58 "утрималися".

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Рішення вже привітав і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Вітаю результати голосування Генасамблеї ООН за припинення членства Росії в Раді ООН з прав людини. Країні, яка вторглася в іншу країну і скоює грубі порушення прав людини, включно з воєнними злочинами, немає місця у цьому органі", - написав він.

Раніше до призупинення членства Росії в Раді з прав людини у спільній заяві закликали лідери Групи семи.