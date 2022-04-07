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Росію вигнали з Ради ООН з прав людини

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 19:09
Генеральна асамблея ООН, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Укрїани Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Щойно право Росії на членство у Раді ООН з прав людини призупинили. Воєнним злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї та обрали правильну сторону в історії", - повідомив Кулеба.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував табло з результатами голосування - 93 "за", 24 "проти", 58 "утрималися". 

 

Рішення вже привітав і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. 

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"Вітаю результати голосування Генасамблеї ООН за припинення членства Росії в Раді ООН з прав людини. Країні, яка вторглася в іншу країну і скоює грубі порушення прав людини, включно з воєнними злочинами, немає місця у цьому органі", - написав він. 

Раніше до призупинення членства Росії в Раді з прав людини у спільній заяві закликали лідери Групи семи. 

Теми: ООНправа людиниРосія
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