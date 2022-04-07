На Львівщині затримали чиновника, який торгував гуманітарною допомогою

У Львівській області затримали в.о. міського голови одного із міст області, який вимагав гроші за гуманітарну допомогу.

Джерело: відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн. неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, який отриманий міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги".

Деталі: Фігуранта затримали після одержання усієї суми, яку він вимагав.

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії за фактом продажу гуманітарної допомоги та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.201-2, ч. З ст. 368 ККУ).

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.