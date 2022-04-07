Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Львівщині затримали чиновника, який торгував гуманітарною допомогою

Альона Мазуренко Четвер, 7 квітня 2022, 19:37
На Львівщині затримали чиновника, який торгував гуманітарною допомогою

У Львівській області затримали в.о. міського голови одного із міст області, який вимагав гроші за гуманітарну допомогу.

Джерело: відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн. неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, який отриманий міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги".

Реклама:

Деталі: Фігуранта затримали після одержання усієї суми, яку він вимагав.

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії за фактом продажу гуманітарної допомоги та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.201-2, ч. З ст. 368 ККУ).

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Львівщинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Львівщина
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: