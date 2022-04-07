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Росіяни розбомбили дорогу і заблокували евакуаційні потяги зі Слов’янська й Краматорська

Світлана КізіловаЧетвер, 7 квітня 2022, 19:41

Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Донецькій залізниці.

Джерело: в.о. голови "Укрзалізниці" Олександр Камишін

Пряма мова: "Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз.

Тимчасово заблокованими в Слов'янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.

Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього".

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Теми: війнаДонецька областьУкрзалізницяевакуація
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