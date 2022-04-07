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24 держави проголосували проти вигнання Росії із Ради з прав людини ООН

Четвер, 7 квітня 2022, 20:00

24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, пише "Європейська правда". 

Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи. Сербія та Вірменія, які нерідко голосують дружньо до РФ, цього разу проголосували за призупинення її членства. 

"Проти" призупинення її членства у Раді з прав людини, окрім самої Росії, проголосували Білорусь, Китай, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирія, КНДР, Куба, Нікарагуа, Алжир, Болівія, Бурунді, Габон, ЦАР, Конго, Еритрея, Ефіопія, Малі, Зімбабве та В’єтнам.

Серед 58 держав, які утрималися - Індія, Бразилія, Єгипет, Йордан, ОАЕ, Саудівська Аравія, ПАР.

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Зазначимо, призупинення членства в Раді з прав людини є максимальною санкцією - виключити ту чи іншу державу з цього органу неможливо. 

Призупинення членства означає, що віднині РФ не може голосувати в РПЛ, вносити пропозиції, пропонувати проєкти рішень. Росія зберігає можливість відвідувати засідання, але це право мають також держави, які не є членами Ради.

Голосування за виключення Російської Федерації з Ради ООН з прав людини відбулося 7 квітня.

Раніше цього ж дня до такого кроку закликали лідери G7. 

Теми: РосіяООН
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