24 держави проголосували проти вигнання Росії із Ради з прав людини ООН

24 держави проголосували проти призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, пише "Європейська правда".

Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи. Сербія та Вірменія, які нерідко голосують дружньо до РФ, цього разу проголосували за призупинення її членства.

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У вас була можливість довести що ви не байдужий спостерігач. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку ТАК. НІ означає натискання на курок і - червону крапку на екрані як кров загублених життів.

Це залишиться з вами доки пам’ять вас не зрадить https://t.co/CMQfdUYnqN pic.twitter.com/tOY0qr1WIZ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 7, 2022

"Проти" призупинення її членства у Раді з прав людини, окрім самої Росії, проголосували Білорусь, Китай, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирія, КНДР, Куба, Нікарагуа, Алжир, Болівія, Бурунді, Габон, ЦАР, Конго, Еритрея, Ефіопія, Малі, Зімбабве та В’єтнам.

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Серед 58 держав, які утрималися - Індія, Бразилія, Єгипет, Йордан, ОАЕ, Саудівська Аравія, ПАР.

Зазначимо, призупинення членства в Раді з прав людини є максимальною санкцією - виключити ту чи іншу державу з цього органу неможливо.

Призупинення членства означає, що віднині РФ не може голосувати в РПЛ, вносити пропозиції, пропонувати проєкти рішень. Росія зберігає можливість відвідувати засідання, але це право мають також держави, які не є членами Ради.

Голосування за виключення Російської Федерації з Ради ООН з прав людини відбулося 7 квітня.

Раніше цього ж дня до такого кроку закликали лідери G7.