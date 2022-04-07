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Чорногорія висилає чотирьох співробітників посольства РФ

Четвер, 7 квітня 2022, 20:23

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило ще чотирьох дипломатів посольства РФ персонами нон грата.

Про це йдеться у заяві МЗС Чорногорії, пише "Європейська правда".

Офіційну ноту про це рішення, що встановлює семиденний термін виїзду з території Чорногорії, у четвер було вручено послу Росії.

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"Вказане рішення міністерство ухвалило на підставі оцінки відповідних органів безпеки Чорногорії діяльності російських дипломатів та статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у заяві.

Раніше Сполучені Штати закликали Чорногорію застосувати санкції, які Європейський союз ввів проти Росії після військового вторгнення в Україну.

4 березня Чорногорія попросила російського дипломата Віктора Антипіна виїхати з країни на підставі висновків Агентства національної безпеки про те, що він займався діяльністю, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

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Теми: ЧорногоріяРосія
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