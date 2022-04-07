Зеленський про гарантії безпеки і зустріч із Путіним: Це паралельний процес

Президент Володимир Зеленський вважає, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network

Пряма мова: "Я вважаю, що це паралельний процес. І не треба ніякими зустрічами або чіткими домовленостями уповільнювати процес діалогу".

Деталі: Зеленський зазначив, що краще було б до його зустрічі з Путіним мати чіткі домовленості щодо того, які країни готові на себе взяти ті чи інші обов’язки щодо гарантій безпеки Україні.

"Так, це було б краще, щоб з пулом цих домовленостей зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика. Тим не менш, ми готові, щоб все це відбувалося в паралельному форматі, щоб не чекати, що наша зустріч буде за рік або за два роки. Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася так довго", - підкреслив президент.

Водночас він заявив, що бажання зустрічі має бути в обох сторін, і "на колінах ніхто їх просити про зустріч, про дзвінки, про те, щоб ми могли зупинити війну, не буде".

На думку Зеленського, в нинішній ситуації хотіти закінчити війну повинні обидві сторони, оскільки на Росію очікує повна світова ізоляція.

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"Чим скоріше ми зустрінемось, тим менше буде жертв з обох боків", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи погодиться Україна, якщо Росія запропонує зафіксувати статус-кво і закінчіити війну, Зеленський наголосив: "Ми готові сьогодні говорити, що вони повинні, як мінімум, піти туди, звідки вони почали своє вторгнення 24 лютого. Статус-кво, яке є на сьогодні, ті окуповані міста ми не залишимо Російській Федерації".