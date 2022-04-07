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Строкова служба в Україні: весняний призов 2022 скасували

Світлана КізіловаЧетвер, 7 квітня 2022, 21:02

Весняний призов на термінову службу в 2022 році в Україні не проводитимуть.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на термінову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань".

Деталі: Уточнюється, що у зв'язку з військовою агресією РФ, та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань, указом президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.

Водночас під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів.

"Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - підсумували у Генштабі.

Теми: призоварміявійнаЗбройні сили
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