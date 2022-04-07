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Латвійські дипломати теж повернулися до Києва

Четвер, 7 квітня 2022, 21:10

Команда посольства Латвії в Україні повернулася до Києва, посол приєднається до них згодом. 

Як пише "Європейська правда", про це 7 квітня повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс.

"Сьогодні увечері латвійські дипломати відновили роботу у посольстві в Києві. Посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Щиро вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхню відданість і службу", - написав він у своєму Twitter.

Також 7 квітня до Києва повернувся посол Литви. 

Найближчими днями планує повернутися посол Естонії.

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Теми: ЛатвіявійнаКиїв
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