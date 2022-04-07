Латвійські дипломати теж повернулися до Києва

Команда посольства Латвії в Україні повернулася до Києва, посол приєднається до них згодом.

Як пише "Європейська правда", про це 7 квітня повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс.

"Сьогодні увечері латвійські дипломати відновили роботу у посольстві в Києві. Посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Щиро вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхню відданість і службу", - написав він у своєму Twitter.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine 🇱🇻 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2022

Також 7 квітня до Києва повернувся посол Литви.

Найближчими днями планує повернутися посол Естонії.