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Росіяни обстріляли мирне населення Харкова та району, є загибла

Четвер, 7 квітня 2022, 21:15

Військові РФ обстріляли у четвер мирне населення Харкова та району, є загибла та постраждалі.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Пряма мова: "Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста".

Що ще повідомив Синєгубов: Ізюмський напрямок лишається критичним. За даними Синєгубова, Росія буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку ЗСУ знищують щодня. 

Також учетвер у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем.

Крім того, голова ХОДА ще раз наголосив, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає, продовжується евакуація з міста Лозова та Барвінкове.

Теми: Харківська областьвійна
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