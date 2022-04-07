Зеленський: РФ може використати ядерну зброю, якщо відчує перевагу, а не буде загнана в кут

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія може використати ядерну зброю не тоді, коли буде загнана в кут, як говорить світова дипломатія, а якщо відчуватиме свою безкарність.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network, відповідаючи на питання про ризик використання Росією ядерної зброї у разі залучення до конфлікту інших країн

Пряма мова: "Всі приклади використання тієї чи іншої сили, а це зброя, енергетика, дипломатія, окупація, все це є сила, і навіть отруєння тих чи інших людей РФ, завжди були в той момент, коли вони відчували слабкість другої сторони. Саме слабкість, невпевненість у собі. Тому Росія, користуючись своєю міцністю і своїм нахабством, а також інтелігентністю, бюрократією і іноді слабкістю деяких західних держав використовувала ту чи іншу зброю.

Тому використання будь-якої зброї, і ядерна не виняток, буде не тому, що хтось вступиться за Україну, не тому, що вони б взяли нас в НАТО, хоча цього не відбулося, і не тому, що та чи інша країна передасть нам літаки або танки.

Росія може використовувати навіть ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу. Саме перевагу, а не те, що говорить світова дипломатія: якщо вони будуть загнані у кут".

Деталі: За словами Зеленського, по-перше, "ще рано говорити про кут" для Росії.

"По-друге, ви повинні розуміти, що ці люди і це керівництво, і всі вони, які правлять РФ, хочуть жити. Всі вони люблять життя, керують державою і не хочу віддавати владу. Вони не хочуть втратити своє життя, свою владу, довіру їх населення. Використання ядерної зброї призведе саме до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - додав він.