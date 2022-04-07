Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та символи війни Z і V

Четвер, 7 квітня 2022, 21:58

У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також символи Z та V, які російські війська використовують під час вторгнення до України.

Поправки до законодавства схвалив парламент на засіданні 7 квітня, пише "Європейська правда" із посиланням на Newsmaker.

Партія "Дія та солідарність" заявила, що в Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Реклама:

Депутати також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати.

Фізичним особам загрожує штраф до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - штраф до 18 тисяч леїв ($980).

Раніше парламент Латвії заборонив символи, що використовуються для позначення військової агресії та військових злочинів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив поправки до карного законодавства, за якими буде каратися використання ворожих символів на підтримку російської агресії проти України.

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Молдова
Міжнародні аудитори не знайшли боргу Молдови перед "Газпромом"
Санду засудила обстріли Росією Одещини
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: