У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та символи війни Z і V

У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також символи Z та V, які російські війська використовують під час вторгнення до України.

Поправки до законодавства схвалив парламент на засіданні 7 квітня, пише "Європейська правда" із посиланням на Newsmaker.

Партія "Дія та солідарність" заявила, що в Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Депутати також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати.

Фізичним особам загрожує штраф до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - штраф до 18 тисяч леїв ($980).

Раніше парламент Латвії заборонив символи, що використовуються для позначення військової агресії та військових злочинів.

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив поправки до карного законодавства, за якими буде каратися використання ворожих символів на підтримку російської агресії проти України.