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Пєсков вірить, що його начальника на трибуналі не буде  

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 22:02
Дмитро Пєсков. Фото. риа новости

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що немає шансів появи російського президента Володимира Путіна на міжнародну трибуналі для покарання воєнних злочинців.

Джерело: інтерв’ю Пєскова для британського телеканалу Sky News

Пряма мова Пєскова: "Ні, ми не бачимо будь-якої ймовірності цього".

Деталі: Британський журналіст запитав, чи непокоїться Путін, що може опинитися на лаві підсудних у воєнному трибуналі.

Передісторія:

  • Депутати Європарламенту проголосували резолюцію 7 квітня, у якій закликали створити спеціальний трибунал ООН щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних проти українців.
  • Визнані авторитети з міжнародного права працюють над створенням спеціального трибуналу для засудження й покарання Путіна та кремлівської верхівки за війну проти України. Їхню ідею підтримали два експрем’єри Британії Ґордон Браун та Джон Мейджор.

Теми: РосіяГаазький трибуналПутінвійна
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