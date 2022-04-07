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Пєсков вірить, що його начальника на трибуналі не буде  

Денис КарловськийЧетвер, 7 квітня 2022, 22:02
Пєсков вірить, що його начальника на трибуналі не буде  
Дмитро Пєсков. Фото. риа новости

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що немає шансів появи російського президента Володимира Путіна на міжнародну трибуналі для покарання воєнних злочинців.

Джерело: інтерв’ю Пєскова для британського телеканалу Sky News

Пряма мова Пєскова: "Ні, ми не бачимо будь-якої ймовірності цього".

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Деталі: Британський журналіст запитав, чи непокоїться Путін, що може опинитися на лаві підсудних у воєнному трибуналі.

Передісторія:

  • Депутати Європарламенту проголосували резолюцію 7 квітня, у якій закликали створити спеціальний трибунал ООН щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних проти українців.
  • Визнані авторитети з міжнародного права працюють над створенням спеціального трибуналу для засудження й покарання Путіна та кремлівської верхівки за війну проти України. Їхню ідею підтримали два експрем’єри Британії Ґордон Браун та Джон Мейджор.

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Теми: РосіяГаазький трибуналПутінвійна
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