Пєсков вірить, що його начальника на трибуналі не буде
Четвер, 7 квітня 2022, 22:02
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що немає шансів появи російського президента Володимира Путіна на міжнародну трибуналі для покарання воєнних злочинців.
Джерело: інтерв’ю Пєскова для британського телеканалу Sky News
Пряма мова Пєскова: "Ні, ми не бачимо будь-якої ймовірності цього".
Деталі: Британський журналіст запитав, чи непокоїться Путін, що може опинитися на лаві підсудних у воєнному трибуналі.
Передісторія:
- Депутати Європарламенту проголосували резолюцію 7 квітня, у якій закликали створити спеціальний трибунал ООН щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних проти українців.
- Визнані авторитети з міжнародного права працюють над створенням спеціального трибуналу для засудження й покарання Путіна та кремлівської верхівки за війну проти України. Їхню ідею підтримали два експрем’єри Британії Ґордон Браун та Джон Мейджор.