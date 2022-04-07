Пєсков вірить, що його начальника на трибуналі не буде  

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що немає шансів появи російського президента Володимира Путіна на міжнародну трибуналі для покарання воєнних злочинців.

Джерело: інтерв’ю Пєскова для британського телеканалу Sky News

Пряма мова Пєскова: "Ні, ми не бачимо будь-якої ймовірності цього".

Деталі: Британський журналіст запитав, чи непокоїться Путін, що може опинитися на лаві підсудних у воєнному трибуналі.

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