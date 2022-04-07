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Гумкоридори: евакуйовано більше 4600 людей, до Мелітополя їдуть автобуси

Катерина ТищенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 22:15
Ірина Верещук, фото МінТОТ

За четвер гуманітарними коридорами евакуйовано 4676 людей, до окупованого Мелітополя цього ж дня мають доїхати автобуси для евакуації.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук на брифінгу

Дослівно: "Сьогодні до міста Мелітополь доїде колона з 9 автобусів для евакуації. Автобусами буде доставлена також гуманітарна допомога. Завтра зранку планується відправка автобусів в напрямку Запоріжжя. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).

Також 2 автобуси для евакуації сьогодні доїхали до міста Токмак. Виїзд автобусів планується завтра зранку. Місце зборів – вул. Шевченка, 5".

Деталі: Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська за четвер на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 256 людей, з них із Маріуполя – 1 205 людей.

2 050 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

У п’ятницю зранку з Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з Бердянська.

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З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області у четвер вдалося евакуювати 1 420 людей.

"Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області", - сказала Верещук.

Теми: евакуаціяВерещук
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