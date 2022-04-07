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Сейм Латвії визначив 9 травня цього року днем пам'яті про загиблих у війні українців

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 22:33

У четвер 7 квітня Сейм Латвії у фінальному читанні підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем жалоби за українцями, які загинули внаслідок агресивної війни РФ - цивільними мешканцями і захисниками України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18. 

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Окремі опозиційні депутати у дебатах закликали обрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого,  мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня виглядає як спроба приховано заборонити святкування і "використання трагедії в Україні для внутрішніх політичних цілей. 

Схвалений проєкт передбачає, що у день жалоби державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади у цей день не можуть організовувати розважальні заходи і свята - дозвіл на них не даватимуть. 

Раніше Сейм схвалив поправки до законодавства, які забороняють на масових заходах символіку, що використовується для позначення військової агресії та військових злочинів - за винятком випадків, коли метою не є виправдання або прославлення таких злочинів. Під дію закону потрапляють у тому числі символи Z i V.

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Теми: Латвія9 травнявійнаУкраїна
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