В Україні ліквідовано 55 десантників "елітного полку ВДВ" Росії – ЗМІ

Вбиті в Україні окупанти з "полку ВДВ РФ"

Судячи з матеріалів, переданих читачем, в Україні загинули 55 російських військових.

Джерело: "Важные истори"

Дослівно: "На фотографіях – військовослужбовці 247-го гвардійського десантно-штурмового Кавказького казачьего полку, який дислокується у Ставрополі. Серед загиблих є, зокрема, командир полку та кілька командирів роти".

Очевидно, всі 55 загиблих служили в одному полку. І усі вони загинули під час війни в Україні".

Деталі: Також журналісти спромоглися ідентифікувати деяких військових зображених. Серед них полковник Костянтин Зізевський, командир розвідроти Олександр Лисенко, командир танкової роти Нурмагомед Гаджимагомедов та інші чоловіки.

Їхню загибель підтверджували представники російських органів влади, Володимир Путін посмертно нагородив Гаджимагомедова званням Героя Росії.