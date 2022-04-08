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Pink Floyd випустили нову пісню: вона україномовна і Хливнюк – на вокалі

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 квітня 2022, 00:33
Pink Floyd випустили нову пісню: вона україномовна і Хливнюк – на вокалі
фото: Pink Floyd

Вперше за багато років гурт Pink Floyd випустив нову пісню "Hey Hey Rise Up" з вокалом українського музиканта соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. 

Джерело: Pink Floyd у соцмережах

Деталі: Pink Floyd випустив пісню "Hey Hey Rise Up" на підтримку народу України. Усі виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям. 

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Для треку музиканти використали вокал Хливнюка, який у перші дні війни із центру столиці заспівав пісню, яку вважають гімном українських січових стрільців, "Ой, у лузі червона калина".

Відеокліп на "Hey Hey Rise Up" зняв режисер Мет Уайткросс і знятий того ж дня, коли був записаний трек.

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Гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має українську невістку сказав, що сподівається на розголос.

Пряма мова: "Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав.

Я сподіваюся, що трек отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти та моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і тим самим показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вторгатися в незалежну демократичну країну, якою стала Україна".

На обкладинці до треку зображено соняшник, роботи кубинського художника Йосана Леона.

Відзначається, що обкладинка синглу є прямим посиланням до жінки, яку бачили по всьому світу, яка закликала російських солдат носити насіння у кишенях, щоб, коли вони помруть, соняшники виросли.

Передісторія: 

  • Востаннє гурт випустив альбом у 2014 році. Це була перша платівка гурту за 20 років і складалася із матеріалів від 1993-1994 рр.
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Допис, поширений Pink Floyd (@pinkfloyd)

Теми: війнамузикаУкраїна
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