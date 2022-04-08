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Ізюмщина: Росіяни катували і підпалили трьох мешканців Гусарівки

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 квітня 2022, 00:25

Російські військові під час окупації села Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Деталі: За цим фактом розпочато розслідування. Мова йде про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Дослівно: "За даними слідства, російські військові під час окупації с. Гусарівка Ізюмського району катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. З метою знищення слідів своїх злочинів військові РФ накрили їх тіла перед підпалом шинами від автомобіля.

Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня 2022 року в підвалі одного із будинків знайдено спалені частини тіл трьох людей".

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Теми: Харківська областьвійнаРосія
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