Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вілкул про звірства РФ: Зґвалтували 16-річну та 78-річну, розстріляли човен з людьми

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 квітня 2022, 01:36
Вілкул, скриншот

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти зґвалтували на Херсонщині вагітну 16-річну дівчину та 78-річну бабусю. На Каховському водосховищі росіяни обстріляли човен з цивільними - 4 убитих, серед них дитина, і 2-є зниклих безвісти.

Джерело: Вілкул у Facebook

Пряма мова: "Є новини, від яких кров холоне в жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями.

Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку.

А сьогодні (7 квітня – ред.), приблизно о 10 ранку, орки на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізькому районі розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.

Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега.

У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у ​​лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Гади".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Вілкул вважає, що окупанти знали, що там мирні люди, але розстріляли їх ракетами: "Це - військовий злочин, це - Гаазький трибунал".

Також, за його словами, збройні сили успішно б'ють ворога на далеких підступах до Кривого Рогу, однак у межах Кривого Рогу впали уламки ворожої ракети, внаслідок чого одна людина не важко пошкодила ногу.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосіявійна
Головне сьогодні

Макрон проти Ле Пен: у Франції проходить перший тур виборів президента

Ворог намагається прорватись під Ізюмом, штурмує Маріуполь, агітує за "ХерНР" - зведення

BBC: Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення

Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну

фото, відеоРосіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

Усі новини...
Херсонська область
Регіони: удар по Одещині, вибухи на Херсонщині, обстріли Харківщини й Донбасу
Жертв війни серед дітей стало більше: одну знайшли у братській могилі, інша дитина тікала в човні
Мер окупованої Каховки виїхав з міста
Останні новини
09:27
Україна отримала пропозицію на купівлю 100 самохідних гаубиць з Німеччини - ЗМІ
09:25
Японські страховики не укладають контракти з компаніями, що працюють у РФ
09:01
На Дніпропетровщині майже щогодини вили сирени: є ворожі "прильоти"
08:58
Кількість убитих Росією дітей в Україні зросла до 177, ці дані не остаточні
08:44
Уряд Канади готує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі
08:42
Розбомблені будинки, розстріляні люди і будинки: як виглядають наслідки російської окупації у Бородянці - репортаж
08:38
Мексика засудила напад Росії на Україну
08:34
Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення пошкоджених електромереж
08:05
Росіяни зранку обстріляли школу та дві багатоповерхівки Сєверодонецька
07:53
Макрон проти Ле Пен: у Франції проходить перший тур виборів президента
Усі новини...