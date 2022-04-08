Вілкул про звірства РФ: Зґвалтували 16-річну та 78-річну, розстріляли човен з людьми

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти зґвалтували на Херсонщині вагітну 16-річну дівчину та 78-річну бабусю. На Каховському водосховищі росіяни обстріляли човен з цивільними - 4 убитих, серед них дитина, і 2-є зниклих безвісти.

Джерело: Вілкул у Facebook

Пряма мова: "Є новини, від яких кров холоне в жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями.

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Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку.

А сьогодні (7 квітня – ред.), приблизно о 10 ранку, орки на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізькому районі розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.

Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега.

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У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у ​​лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Гади".

Деталі: Вілкул вважає, що окупанти знали, що там мирні люди, але розстріляли їх ракетами: "Це - військовий злочин, це - Гаазький трибунал".

Також, за його словами, збройні сили успішно б'ють ворога на далеких підступах до Кривого Рогу, однак у межах Кривого Рогу впали уламки ворожої ракети, внаслідок чого одна людина не важко пошкодила ногу.