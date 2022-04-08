Міноборони: Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську

Україні необхідна сучасна зброя, яку використовують країни НАТО, замість радянської.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков

Деталі: Раніше Україна просила зброю радянських зразків, адже вона може одразу йти у бій, і українські військові можуть її використовувати. Це швидко посилить оборону в критичний період. Але потрібної радянської зброї небагато, часто вона у неналежному стані і для неї недостатньо боєприпасів.

Реклама:

Водночас техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами – зокрема артилерія калібру 155-мм використовується у різних країнах. Не буде дефіциту снарядів, як для радянських систем. Як повідомляєься, це буде не короткострокове, а системне рішення. Передати цю зброю зможе багато країн у різний спосіб, дехто вже знімає потрібні системи з бойових чергувань, замінюючи їх більш сучасними, а комусь просто потрібен дозвіл країни-виробника.

Якщо Україна отримає нову зброю, це буде потужний сигнал Росії і підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи.

Резніков запевнив, що українські військові дуже швидко опанують нову зброю.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що Україні необхідні: системи ППО, бойові літаки, далекобійна зброя (йдеться про Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗВ та важку артилерію), протикорабельні ракети, щоб знищити ворожий флот і деблокувати порти на Чорному морі, танки та бронетехніка, розвідувальні та ударні безпілотники.