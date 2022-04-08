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Буча: у росЗМІ опублікували доказ, що цивільні загинули під час окупації РФ

П'ятниця, 8 квітня 2022, 04:10

Російське медіа "Медуза" опублікувало відео з дрона, зняте з 23 по 30 березня 2022 року в Бучі,  яке доводить, що люди були   вбиті під час окупації містечка росіянами.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Відео "Медузі" передав Сергій "Боцман" Коротких – білорус, розвідник  з батальйону "Азов", що воює за Україну.

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Дослівно: "На цих записах можна побачити тіла вбитих, що лежать на вулиці Яблунській, а також кількох сусідніх вулицях Бучі. Ми провели геолокацію розташування тіл, і вона повністю збіглася з локацією тіл, які 1 та 2 квітня 2022 року, після відступу з міста російських військ… Всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих же місцях, але і в тих же позах, що і на зйомках із землі. На кількох відео поруч із тілами (на відстані від кількох десятків до кількох сотень метрів) можна побачити військову техніку, схожу на техніку, яка стоїть на озброєнні російських десантних частин (ймовірно, це БМД та БТР-Д)".

Деталі: Зазначається, що до цього головним документальним доказом того, що люди в Бучі загинули під час присутності там російських військ, була супутникова зйомка Maxar від середини березня, але російські прокремлівські блогери за допомогою астрономічного аналізу тіней намагалися довести, що зйомка Maxar велася 1 квітня, коли Бучу звільнили.

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Теми: БучаРосія
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