З Сумщини вигнали всі російські війська
П'ятниця, 8 квітня 2022, 05:10
Територія Сумської області повністю вільна від росіян.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Деталі: Зазначається, що вибухи - це працюють рятувальники і вибухотехніки, знешкоджуючи боєприпаси, які лишили російські військові.
Уточнюється, що територія області не є безпечною, оскільки дуже багато замінованих та необстежених ділянок.
Живицький радить не з'їжджити на узбіччя, не користуватися лісовими дорогами та не підходити до знищеної техніки чи місць стоянок росіян.
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