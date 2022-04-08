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З Сумщини вигнали всі російські війська

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 квітня 2022, 05:10

Територія Сумської області повністю вільна від росіян.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Зазначається, що вибухи - це працюють рятувальники і вибухотехніки, знешкоджуючи боєприпаси, які лишили російські військові.

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Уточнюється, що територія області не є безпечною, оскільки дуже багато замінованих та необстежених ділянок.

Живицький радить не з'їжджити на узбіччя, не користуватися лісовими дорогами  та не підходити до знищеної техніки чи місць стоянок росіян.

Теми: Сумська область
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