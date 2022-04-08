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Microsoft: Пов'язані з ГРУ РФ хакери атакували організації в Україні

П'ятниця, 8 квітня 2022, 05:34
ФОТО: GETTY

Microsoft зірвала спроби російських хакерів, пов’язаних з ГРУ РФ, зламати комп'ютери в Україні, країнах ЄС та США.

Джерело: Microsoft, Reuters

Деталі: Зазначається, що група хакерів Strontium, яку  в Microsoft відслідковували багато років, атакувала цього тижня цілі в Україні. Не уточнюється, про які саме цілі іде мова, але зазначається, що це "українські організації, включаючи ЗМІ".

Також хакери Strontium атакували урядові установи та аналітичні центри у Штатах та ЄС, які займаються зовнішньою політикою.

Для атаки Strontium використали сім інтернет-доменів, над якими Microsoft  взяла контроль і таким чином запобігла атакам.

У Microsoft вважають, що Strontium намагався встановити довгостроковий доступ до систем, забезпечити тактичну підтримку вторгнення та вивести конфіденційну інформацію.

Корпорація повідомила повідомили уряд України про виявлену активність та вжиті заходи.

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Strontium – це прізвисько Microsoft для групи, яку інші часто називають Fancy Bear або APT28.

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